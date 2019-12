Lite tra ubriachi in discoteca, sanzioni e denunce 

Una denuncia per lesioni personali e una sanzione per ubriachezza. È il bilancio di una lite scoppiata per futili motivi all'interno del Custom di via Zamenhof a Vicenza che ha visto l'intervento degli uomini della questura.

Secondo la ricostruzione degli agenti della volante, intervenuti verso le 2:30 della notte tra sabato e domenica un tunisino (K.S) di 24 anni, ha sferrato una serie di pugni a un altro avventore residente in provincia di Treviso. Quest'ultimo, nonostante le botte, si è rifiutato di andare al pronto soccorso per farsi medicare.

Entrambi i litigati erano probabilmente ubriachi e il tunisino, oltre a essere indagato, è stato sanzionato per ubriachezza.