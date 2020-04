Lite tra clienti al supermercato: «Sei senza mascherina» e si prende uno sputo in faccia

I carabinieri della stazione di Vicenza stanno indagando su una lite avvenuta all’interno di un supermercato periferico della città. Nello specifico un cittadino italiano classe 1963 ha denunciato per ingiuria, minaccia e violenza privata un nigeriano classe 1966.

Quest’ultimo avrebbe minacciato, ingiuriato, sputato e tentato di appropriarsi del telefono della vittima per impedirgli di allertare le forze dell’ordine. La lite sarebbe scaturita per il mancato utilizzo della mascherina da parte del cittadino nigeriano. Primi accertamenti permettevano di appurare la non completa veridicità di quanto dichiarato.

Le indagini sono in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(in aggiornamento)