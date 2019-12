Lite tra suocera e genero il giorno di Natale: intervento della polizia

La 25enne che ha chiamato, spaventata, la polizia, forse non pensava che il pranzo di Natale sarebbe finita in rissa tra suo marito e sua madre. La suocera e il genero, forse un po' troppo su di giri per i calici di vino, hanno iniziato a litigare fuoriosamente tanto che la ragazza ha chiamata la polizia.

Gli agenti della volante, arrivati sul posto, un appartamento di strada Postumia a Vicenza, hanno calmato gli animi. La suocera ha detto agli agenti che il genero le aveva messo le mani addosso, ma è stata fatta nessuna denuncia.