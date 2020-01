Lite tra stranieri in strada: nei guai un 34enne

Nel pomeriggio di domenica, in via Torino a Vicenza, è stato chiesto l'intervento della polizia per una lite tra stranieri.

La volante, arrivata sul posto, ha identificato due giovani nigeriani che avevano litigato per futili motivi. Nessun ferito ma uno dei due litiganti, E. D. 34 anni, è stato sanzionato per ubriachezza, nonché denunciato in stato di libertà, in quanto risultato inottemperante all’Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, a lui notificato nel 2016.