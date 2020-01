Lite tra italiani e stranieri: interviene la Polizia locale, denunciati due irregolari

Nella giornata di mercoledì alcuni residenti hanno segnalato un litigio tra italiani e stranieri a Lonigo, in via San Giovanni.

Sul posto sono quinti intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno identificato i litiganti appurando il fatto che i due stranieri coinvolti, entrambi di origine marocchina (J.S.E. del 1999 e E.Q.J. del 1987) erano pregiudicati, e irregolari.

I due giovani sono stati denunciati ed avviate, in collaborazione con la Questura di Vicenza, le procedure per l'espulsione nel territorio nazionale. Sono ancora in corso gli accertamenti per definire i contorni dell'episodio: al momento nessuno dei coinvolti ha presentato querela per lesioni o altri reati.