Lite per soldi degenera in mezzo alla strada: coinvolto un ricercato per spaccio

Nella mattinata di mercoledì sono arrivate alcune telefonate al 112 che segnalvano un litigio tra extracomunitari in via Lanza. Arrivati sul posto, i militari hanno identificato i due stranieri, uno dei quali è risulato essere gravato da un ordine di carcerazione emesso lo scorso mese di luglio dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ferrara in quanto riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per il quale deve scontare la pena di mesi 10 e giorni 17 di reclusione oltre al recupero della pena pecuniaria di 4.000 euro.

In manette Trinity Ambrose 31enne, di nazionalità sudanese, in Italia senza fissa dimora. Secondo quanto appurato dai carabinieri, il litigio che ha visto coinvolti Ambrose ed E.K. 34enne, nigeriano, sarebbe nato per questioni economiche. Ambrose avanzava infatti un credito di 500 euro, per motivi sconosciuti, dal 34enne.

Durante la collutazione Ambrose ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni dimentre il 34enne 3. Non sono stati rinvenuti coltelli ne ferite d'arma da taglio.