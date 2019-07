Zuffa in strada tra coppia di minorenni e gestori del bar per resto sbagliato

Offese, urla, strattoni e donne che si sono prese per i capelli. Una lite furibonda, scoppiata prima all'interno del locale e poi in mezzo alla strada. È successo sabato pomeriggio verso le 17:30 al bar Gioia di Viale Milano. Protagonisti una coppia di adolescenti padovani entrati nel bar per consumare qualcosa.

I due minorenni, dopo aver bevuto, sono usciti dal locale per rientrare dopo qualche minuto perché si erano accorti che i soldi dati come resto per la consumazione non erano giusti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti in seguito la coppia ha iniziato a offendere la titolare cinese con frasi del tipo «Sei una ladra» che hanno scatenato la reazione della signora. È quindi iniziato un battibecco, continuato in strada, con urla fortissime che hanno attirato l'attenzione di molti passanti. La ragazza e la titolare si sarebbero presi per i capelli mentre il ragazzo se la prendeva con il marito della cinese, nel frattempo intervenuto.

Il parapiglia è finito dopo un po' e, circa un paio d'ore dopo sono arrivati i poliziotti della questura che, dopo aver preso le generalità ai due minori arrivati in treno da Padova, li hanno riconsegnati ai rispettivi genitori.