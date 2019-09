«Non sai svezzare tuo figlio»: lite tra nuora e suocera finisce a sputi in faccia

Alla nascita del primo figlio la suocera è andata ad abitare con la giovane coppia e sono iniziati i problemi. Le liti tra la nuora e la madre del marito di una 23enne hanno richiesto più di una volta l'intervento della polizia. L'ultimo episodio è avvenuto nella serata di lunedì per un acceso diverbio nel quale sono volate parole grosse ma anche sputi e spintoni.

Siamo in via Fiume a Vicenza. Secondo la ricostruzione degli agenti della questura, arrivata sul posto dopo la chiamata dalla madre 23enne del piccolo verso le 21:50 di ieri, l'ennesima lite tra le due donne è presto degenerata. Oggetto della baruffa sarebbe stato proprio il figlio/nipote. La suocera, una 55enne serba come la moglie di suo figlio, avrebbe avuto da ridire sui metodi di svezzamento della giovane nei confronti del piccolo.

Dopo gli screzi iniziali la donna avrebbe sputato in faccia alla ragazza e quest'ultima, per reazione, avrebbe reagito spingendo la suocera contro al muro. Gli animi si sono calmati solo all'arrivo della polizia.