Cronaca Noventa Vicentina / Via Giacomo Matteotti

Lite in strada, 44enne ferito da arma da taglio: indagini in corso

E' accaduto a Noventa Vicentina, in via Matteotti. Fuggi fuggi all'arrivo dei carabinieri che stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti