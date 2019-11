Lite condominiale, sfonda la porta dei vicini poi si barrica in casa e distrugge i mobili 

Liti condominiali continue tra una famiglia dello Sri Lanka e il vicino, un nigeriano di 34 anni regolare in Italia. Il culmine, in quella palazzina di tre piani in via Rossi a Vicenza, è stato raggiunto nella serata di ieri con il bilancio di 4 pattuglie delle forze dell'ordine intervenute e l'uomo portato in psichiatria da un'ambulanza del Suem.

La chiamata alla polizia da parte di una signora cingalese, a casa da sola mentre il marito era al lavoro, è arrivata verso le 18 di martedì. La donna ha raccontato terrorizzata che, per motivi non chiariti, il vicino aveva sfondato la porta di entrata del suo appartamento e che non era riuscito a entrare solo perché il catenaccio lo ha impedito.

I poliziotti, arrivati con tre pattuglie, alle quali si è aggiunta un'auto dei carabinieri, hanno trovato il 35enne barricato nel proprio appartamento che in preda al delirio aveva distrutto tutto il mobilio interno. Gli agenti sono alla fine riusciti a entrare nella casa dell'uomo che, esausto, si era nel frattempo accasciato sul divano sopravissuto alla sua furia e lanciava minaccie all'indirizzo dei vicini e dei poliziotti. Il nigeriano è quindi stato portato alll'ospedale psichiatrico da un'ambulanza del Suem intevenuta sul posto.