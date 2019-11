Cronaca San Bortolo / Via Baden Powell

Lite tra studenti degenera all'uscita di scuola: 18enne colpito con la catena del lucchetto

Non sono chiari i motivi alla base della discussione avvenuta lunedì mattina tra due compagni, un 17enne e un diciottenne, culminata con un'aggressione in mezzo alla strada. La vittima è finita in ospedale con una sospetta frattura al naso