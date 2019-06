Ubriachi, spaccarono il naso al cliente di un bar: incastrati dalle telecamere

Una lite per futili motivi, scaturita da frasi dette mentre alcuni dei protagonisti erano ubriachi, ha scatenato il parapiglia, lo scorso 13 aprile verso le 4 del mattino, al “Bar Civico 7” a Santorso. In quel frangente un cittadino straniero, successivamente medicato presso l’ospedale “Alto Vicentino”, aveva riportato una prognosi di giorni 30 per frattura del setto nasale.

Per questo episodio, nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Piovene Rocchette, a seguito di un’attività investigativa, hanno denunciato per lesioni personali aggravate in concorso E.F.M., nato in Marocco cl. 1993, pluripregiudicato; C.A., nato in Serbia cl. 1997, con pregiudizi di polizia; J.D., nato a Capua cl. 1993, con pregiudizi di polizia.

A carico dei tre sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di reato, suffragati dall’acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza e da diverse testimonianze rese da altre persone presenti.