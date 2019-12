Lite al bar: ubriaco finisce in ospedale

Faceva fatica a reggersi in piedi a causa dell'alcol ingerito ma anche, come lui stesso ha riferito agli agenti delle volanti, per le botte ricevute dopo una lite scoppiata al bar. Un vicentino di 30 anni, domenica sera verso le 18, ha chiamato la polizia riferendo di essere stato malmenato da alcuni avventori del bar Divino Bistrot in via Magellano al Villaggio del Sole di Vicenza.

Gli agenti lo hanno trovato sul marciapiede vicino al locale, ubriaco, che si lamentava delle botte ricevute dai clienti, senza fornire il motivo del presunto pestaggio. L'uomo è stato soccorso da un ambulanza e trasportato al pronto soccorso del San Bortolo.