Lite tra automobilisti per una mancata precedenza: ferito un 44enne

Una lite tra automobilsti è finita in aggressione. Protagonisti un 52enne e un 44enne, entrambi vicentini. Il primo è sceso dalla macchina brandendo una grossa torcia elettrica con la quale ha colpito il secondo, causandogli un taglio alla testa.

L'episodio è accaduto verso le 18:25 di lunedì in viale del Sole a Vicenza e ha richiesto l'intervento di una pattuglia delle volanti della polizia. Secondo la ricostruzione degli uomini della questura il 52enne, a quanto sembra irritato per una mancata precedenza, è sceso dalla sua Peugeot 308 (entrambe le auto in quel momento erano ferme al semaforo) e ha colpito il testa il 44enne alla guida di una Lancia Y.

La vittima dell'aggressione, all'arrivo della pattuglia, mostrava un visibile taglio alla testa ma ha rifiutato il trasporto con l'ambulanza in pronto soccorso. Nessuno è stato denunciato.