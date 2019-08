Lite all'albergo cittadino: donna picchia molestatore e fidanzato

Ha messo KO tutti e due la ragazza nigeriana di 19 anni, regolare in Italia e ospite dell'albergo cittadino La donna, secondo la ricostruzione delle volanti intervenute in viale San Lazzaro nella serata di martedì, ha reagito a un altro ospite, un vicentino 60enne, che le ha sputato nel piatto mentre stava mangiando.

A quanto sembra, l'uomo ha appoffittato dell'assenza del fidanzato della giovane, un 43enne pure lui ospite della struttura di accoglienza e la 19enne per tutta risposta ha cominciato a colpirlo, con pugni e graffi, per poi ritirarsi nella sua camera.

Quando è arrivato il ragazzo della nigeriana, l'ha trovata in lacrime e, al rifiuto di lei di fornire spiegazioni, l'ha strattonata per i capelli. Per tutta risposta la donna ha reagito alle violenze percuotendo anche il "moroso". Solo l'arrivo degli agenti ha portato la calma.