Schio, lite al mercato tra un ambulante e un 18enne con bici rubata: si cerca il proprietario

Alle 11:45 di sabato in piazza Rossi, pochi minuti prima della cerimonia per il 72° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, il normale svolgimento del mercato settimanale è stato turbato da un 18enne di origine nordafricana in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il giovane dopo avere acquistato un oggetto da 2 euro da un banco, ne ha poi preteso la sostituzione con fare molesto. Dopo avere sostituito l'oggetto, il commerciante ambulante gli ha chiesto di allontanarsi per non disturbare gli altri clienti, ed il giovane ha reagito male, tanto che ne è seguito un alterco.

In quel momento, due appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, di presenza al mercato come da convenzione con il Comune, sono intervenuti prontamente evitando che la situazione degenerasse ed allonanando il giovane dal mercato.

Il giovane si trovava in possesso di bicicletta mountain bike di colore giallo e blu, della quale non ha saputo indicare la provenienza. La polizia locale ha diramato un avviso: "Cerchiamo il proprietario della bicicletta, temporaneamente custodita dalla Polizia Locale".