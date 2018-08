Lite a Campo Marzo, spunta il coltello: 24enne denunciato

Ennesimo episodio di degrado a Campo Marzo. Nella giornata di martedì, verso le 10:30, un capannello di immigrati ha innescato una rissa che ha coinvolto diverse persone. A un certo punto la lite è degenerata e un nigeriano ha estratto un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri che ha agitato di fronte ai presenti, provocando un fuggi fuggi generale.

La scena è stata vista da una ragazza di 20 anni che ha immediatamente chiamato il 113. La donna, allarmata dalle grida provenienti dal gruppetto, ha visto un uomo di colore agitare furiosamente un coltello in aria. Le forze dell'ordine, arrivare sul posto, hanno trovato l'arma bianca gettata in un cestino delle immondizie e successivamente hanno fermato un 24enne nigeriano, responsabile del gesto, che è stato denunciato dai poliziotti per minaccia aggravata e porto abusivo d'arma bianca.