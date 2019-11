Si nasconde all'interno di un treno merci: la scoperta degli agenti della Polfer

Hanno sentito delle voci e dei rumori provenire all'interno di un treno merci fermo per una sosta alla stazione di Vicenza.

E' quanto successo agli agenti della Polfer nella mattinata di giovedì. All'interno del convoglio c'era un uomo, sedicente libanese, in buono stato di salute che è stato liberato e portato in ospedale per accertamenti.

All'interno del treno non è stata riscontrata la presenza di altre persone.