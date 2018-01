Lerino, muore sotto il treno: circolazione ferroviaria sospesa

Tragedia sui binati a Lerino. Per cause ancora in corso di accertamento una persana è stata investita dal treno in prossimità della stazione verso mezzogiorno di lunedì.

Trenitalia ha comunicato la sospensione del traffico ferroviario tra Vicenza e Padova. Linea Brescia-Venezia) sospesa. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.

(articolo in aggiornamento)