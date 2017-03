Vicenza, lepre si incastra nell’auto e viene salvata dai pompieri

Nella giornata dello stop alle macchine c’è stato un investimento in città, ma questa volta si tratta di una...lepre. Verso le 7 di domenica una signora ha parcheggiato la sua automobile in contrà San Pietro e alcuni passanti hanno notato l’animale incastrato sul mascherino del paraurti, con la testa che sporgeva fuori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli addetti del servizio veterinario che hanno sedato l’animale. I pompieri hanno poi proceduto con il taglio del paraurti per liberare la lepre ferita, ora in cura e custodia dal personale dell’Ulss. La povera bestiola ha riportato alcune ferite ma non gravi ed è rimasta immobilizzata nella griglia di plastica della macchina. Una brutta avventura che per fortuna si è risolta nel migliore dei modi.