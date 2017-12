Lecco: poliziotto vicentino si toglie la vita in questura

Agghiacciante tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì 28 dicembre avvenuta presso la Questura di Lecco: un sottufficiale vicentino, A.L. di 54 anni in servizio nella città lombarda, si è suicidato sparandosi con la sua pistola d'ordinanza nei bagni dell'immobile di corso Promessi Sposi, casa della Questura stessa e della Prefettura provinciale.

Poco dopo le 18 è avvenuta anche la chiamata ai soccorsi: l'uomo, che risultava essere a casa in malattia, giustificata con un regolare certificato medico, ha fatto capolino in corso Promessi Sposi a metà pomeriggio; recuperata la pistola, si è recato in bagno e si è tolto la vita. La chiamata al 118 ha avuto, purtroppo, la sola funzione di confermare il decesso dell'uomo.

Difficile pensare a delle ipotesi diverse rispetto al suicidio: l'uomo, infatti, sembra stesse vivendo un momento complesso per via di alcuni problemi famigliari. Il 54enne ha prestato servizio in questura a Vicenza per molti anni.

(da leccotoday.it)