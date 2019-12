Lavoratori in nero nel capannone abusivo: sigilli a un laboratorio cinese 

Lavoravano e dormivano nel capannone fuori da qualsiasi norma di legge. Il commissariato di polizia di Bassano del Grappa, assieme allo Spisa dell'Ulss 7 Pedemontana ha effettuato nella giornata di mercoledì un blitz presso la ditta "Confezioni XIA di XIA Suihao" a Rossano Veneto in via Meucci nr. 5.

Durante l'accertamento gli operatori hanno riscontrato che su 23 persone di origine cinese impiegate nella ditta erano 16 prive di regolare assunzione e cinque di loro completamente irregolari. Lo stabile era inoltre privo di qualsiasi dichiarazione di conformità e in una zona del fabbricato erano stati adibiti - in modo abusivo - dei locali ad uso dormitorio prive di vie di uscita e di emergenza.

Sulla porzione di fabbricato adibita a laboratorio sono scattati i sigilli per sfruttamento del lavoro clandestino. Il sequestro è stato operato a carico di ZHOU Youyu Zhou, 45enne cinese residente a Borso del Grappa (TV) in via Molini, indagato per il reato di cui sopra.