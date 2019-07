Lavori in corso tra viale D’Alviano e via Pajello, viabilità modificata

Aim Servizi a Rete effettuerà lavori di posa di sottoservizi all'incrocio tra viale D’Alviano e via Pajello, a Vicenza, dalle 21 di martedì 23 luglio alle 6 di mercoledì 24 luglio.

Per consentire i lavori notturni sono previste alcune modifiche alla viabilità: i veicoli che percorrono viale d’Alviano provenienti da porta santa Croce e diretti verso porta San Bortolo dovranno svoltare obbligatoriamente a destra in via Sarpi, percorrere dapprima via Galilei e quindi via Pagliarino per poi rientrare in viale D’Alviano.

Non sono invece previste modifiche della viabilità per i veicoli che percorrono viale d’Alviano provenienti da porta San Bortolo verso porta Santa Croce.