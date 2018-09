Lavori all’Albera: restringimento di carreggiata per la riparazione di una voragine

Nella giornata di lunedì , a partire dalle 9, verrà riparata la voragine che si è aperta nei giorni scorsi nella rotatoria dell’Albera all’altezza dello sbocco di via Pecori Giraldi. Provocata da un cedimento della condotta dell’acqua, la voragine è attualmente coperta da una piastra metallica di due metri per tre.

“Purtroppo – spiega l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero, che stamane si è recato in sopralluogo accompagnato dai tecnici di Viacqua - il cantiere impatterà fortemente sulla circolazione di uno dei principali nodi viari della città, ma non era programmabile né evitabile, né possiamo pensare a lavorazioni in notturna a causa della profondità dello scavo. Dobbiamo anzi intervenire con urgenza per evitare che il cedimento si propaghi. Invito dunque tutti a portare pazienza e ad evitare, se possibile, di transitare per la rotatoria dell'Albera”.

Non sono infatti previste chiusure o deviazioni, ma solo il restringimento in corrispondenza dell'area di cantiere, i cui lavori saranno eseguiti direttamente da Viacqua nell’arco della sola giornata di lunedì. Per facilitare la circolazione, durante le ore di maggior traffico, verrà disattivato il semaforo pedonale su viale del Sole, con attraversamento e viabilità assistiti costantemente dalla polizia locale.