Lastebasse, cade con la mountain bike: grave un ciclista

Sabato sera, verso le 18 il Suem di Vicenza ha allertato il soccorso alpino di Arsiero, in seguito alla segnalazione di un ciclista che si era imbattutto in un uomo ferito dopo la caduta con la mountain bike lungo un sentiero in località Restele a Lastebasse.

Due soccorritori che si trovavano in zona si sono portati sul luogo e hanno orientato con un fumogeno l'eliambulanza di Trento sopraggiunta nel frattempo, pronti a dare supporto alle operazioni. Dopo il controllo del personale medico, F.R., 35 anni, di Villaverla (VI), è stato imbarellato e imbarcato, per essere trasportato all'ospedale di Trento.