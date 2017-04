Aggredisce collega ballerina a colpi di tacco a spillo

Due ballerine romene di 27 e 32 anni si sono rese protagoniste di una lite violenta all'interno di un night club di Bolzano Vicentino.

L'episodio risale alle 5 di domenica mattina e ad avere la peggio è stata la più giovane delle due, alla quale è stata suturata una ferita alla fronte.

Una discussione, forse per aggiudicarsi le attenzioni di un cliente, è sfociata in violenza: la 32enne, dopo essersi sfilata una scarpa, ne ha utilizzato il tacco a spillo come arma per colpire al capo la collega.

Le due sono state quindi soccorse dal Suem e portate in ambulanza al pronto soccorso.