Lancia l'allarme dopo le grida di aiuto: vicina salva la vita a un 73enne

Salvato in extremis da una vicina di casa che nel cuore della notte ha sentito delle urla provenire dell'appartamento di fronte. È successo nella notte tra lunedì e martedì in un condominio di via Lago di Toblino, quartiere Laghetto. La donna, verso le 3:30 ha dato l'allarme alla polizia dopo che il vicino, un anziano di 73 anni non rispondeva alle sue chiamate.

La volante, arrivata sul posto, ha avvisato i pompieri e il Suem. I vigili del fuoco sono entrati con l'autoscala da una finestra dell'appartamento al terzo piano e hanno trovato l'uomo riverso a terra nel proprio vomito.

L'ambulanza ha trasportato il 73enne in ospedale e verso le 5:30 le sue condizioni sono peggiorate ed è stato ricoverato al reparto rianimazione del San Bortolo. Secondo le ultime notizie le condizioni dell'uomo, questa mattina, sono in via di miglioramento.