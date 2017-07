Laghetto di Camazzole, guida ad un'oasi di confine: come arrivarci

Un pezzo di Caraibi tra i comuni padovani di Carmignano di Brenta e Fontaniva a non più di una ventina di chilometri da Vicenza. Questo è il Laghetto di Camazzole o la Busa de Giaretta, uno specchio d'acqua che in realtà altro non è che il risultato degli scavi sul fiume Brenta, ma più di qualcuno in questo periodo non resiste alla tentazione di farci un bagno.

La zona è apprezzata anche da tanti amanti della bicicletta per il passaggio della pista ciclabile che collega l'Alta Padovana alla città del Santo. Se siete fortunati a trovare il locale aperto, potreste anche conoscere Ceo Pajaro, mitico personaggio - classe 1926 - dell'omonima osteria avviata nel 1949 e situata lungo il percorso ciclopedonale che costeggia il Brenta. L'ambiente è famoso tanto per i racconti del padrone di casa quanto per i panini con sopressa.

