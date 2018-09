Ladro in fuga cade dal muretto e finisce in ospedale

Nella notte tra mercoledì e giovedì alle 2:30 in strada di Casale lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia gli inquilini di una casa hanno visto una persona uscire da un fabbricato rurale lì vicino e recarsi nel giardino della loro abitazione. La casa, nei giorni precedenti, era stata già "visitata" dai ladri che avevano sottratto degli oggetti e quindi hanno chiamato la polizia.

Gli agenti, arrrivati sul posto, hanno individuato vicino a un supermercato e si sono messi a inseguirlo mentre cercava di scavalcare il muretto della ferroria. Subito dopo lo hanno trovato stesa a terra dolorante e sanguinante in quanto, nel tentativo di fuga, era caduto in una buca sbattendo contro una tubatura di ferro.

Il soggetto, identificato in un serbo del '75 plupregiudicato è stato portato in ospedale dai medici del Suem che lo hanno soccorso e denunciato per tentato furto in abitazione.