Ladro "goloso" fa razzia di cioccolatini al supermercato

Si è beccato una denuncia per aver rubato 70 euro di cioccolatini dagli scaffali dell'Alì in via Rossini. Il ladro "goloso", un cittadino rumeno (V.G.R. del '77 ) già noto alle forze dell'ordine, nel pomeriggio di martedì è entrato al supermercato, controllato a vista dalle guardie fin dal primo momento.

La vigilanza lo ha aspettato al varco e quando l'uomo è passato per le casse, pagando solo una birra in latina, è stato controllato: nascosti nel giubbotto aveva ben 14 scatole di cioccolatini. iL 43enne è stato trattenuto fino all'arrivo di una pattuglia delle volanti che lo hanno denunciato in stato di libertà e hanno restituito la merce agli addetti del supermercato.