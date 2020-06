Doveva essere in carcere invece era intento a rubare biciclette in serie: arrestato

Un 32enne di Vicenza, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Vicenza il 4 giugno scorso, è stato arrestato per furto aggravato.

I fatti si riferiscono alla mattinata di martedì. Intorno alle 11.30 un 43enne di Torrebelvicino si è presentato al comando di Polizia locale si Schio denunciando il furto della propria bicicletta da corsa, del valore di 500 euro, con la quale si era recato al lavoro.

L'immediata consultazione delle immagini della videosorveglianza urbana ha permesso di accertare che il furto era avvenuto pochi minuti prima, precisamente alle ore 11:13, da parte di un soggetto che era arrivato sul posto a bordo di altra bicicletta da donna del valore di 300 euro, poi abbandonata, il quale si era avvicinato alla bike da corsa ed aveva tagliato il cavetto d'acciaio di sicurezza con un tronchesino, che aveva riposto in un marsupio.

Il ladro è stato intercettato alla stazione ferroviaria di Schio pochi minuti più tardi, mentre era in attesa del treno per Vicenza sul quale avrebbe caricato la bicicletta oggetto di furto, che era vicino a lui.

La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il giovane è stato quindi identificato in Andrea Tognon, 32enne di Vicenza, a carico del quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Vicenza nei giorni scorsi. Data la situazione, il pm ha ordinato l'arresto per espiare la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, a seguito di condanna definitiva per furto aggravato, peraltro perpetrato a Schio il 17 maggio scorso

Non solo, gli genti sono riusciti a rintracciare anche la proprietaria della bici da donna abbandonata dal ladro.