La parete frana: un masso cade sulla strada

Vigili del fuoco in azione domenica mattina verso le 10 a Lumignano, di Longare. A causa delle pioggie di questi giorni una parete a ceduto in via degli Olivari, una stradella che conduce al cimitero della frazione. Un masso di grandi dimensioni è finito in mezzo alla corsia di marcia, ostruendo il passaggio.

Lo smottamento è stato segnalato da un passante ai pompieri che hanno liberato la strada nel giro di poco più di un'ora.