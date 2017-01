La marijuana terapeutica arriva anche a Schio

Dopo l'esordio nazionale nella farmacia Campedello di Vicenza, la cannabis terapeutica è arrivata anche Schio, nella Bio Farmacia Più, in via Giavenale di Sopra 79.



"A seguito dell’inserimento in Farmacopea della Cannabis e dei suoi derivati vegetali, si è aperto un ampio ventaglio di possibilità applicative per questa pianta spiega la titolare Lucia Monaco - Il farmacista, in tale contesto, è fondamentale nel garantire la costante disponibilità del prodotto e, soprattutto, la corretta gestione del dosaggio e della dispensazione".



Con la consegna, avvenuta ieri (ndr: lunedì), da parte dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze delle infiorescenze essiccate di cannabis per l’allestimento di preparazioni per il dolore cronico, ma anche per i disturbi ansioso-depressivi, oltre che per le varie forme di spasticità, per la nausea-vomito e per l’anoressia, "Questa Farmacia - prosegue - con un pizzico di orgoglio, è pronta per la preparazione di galenici magistrali a base di cannabis terapeutica. Ovviamente, a tale fine, già per tempo, per meglio rispondere alle esigenze ed alle richieste del medico anche sull’uso, la preparazione e la dispensazione della cannabis ad uso terapeutico, non solo ha potenziato l'attrezzatura del proprio laboratorio galenico per la frantumazione delle parti di cannabis (ad esempio dotandosi del “grinder”, attrezzatura che ne permette la frantumazione), ma il dottore responsabile del laboratorio è stato particolarmente formato, presso la scuola galenica del Dr. Marco Bresciani di “Firenze, su tutti gli aspetti di tale “nuova” terapia, dai precorsi storici agli aspetti di botanica e tassonomia, sulla fisiologia del sistema endocannabinoide, farmacologia e tossicologia, sull’applicazione clinica e le potenzialità terapeutiche nonché sulla vigente legislazione nazionale (e regionale) in materia oltre che, infine, sulla pratica galenica".