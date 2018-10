La discarica di Torretta: "Anche Aim nel "progetto abominevole""

A che punto sono le indagini sulla discarica di Torretta nel veronese? Quale è lo stato di inquinamento dei suoli e della falda circostante? Quali ripercussioni potrebbero avere eventuali indagini sulla discarica nei confronti dei soci del gestore ovvero il comune di Legnago e la vicentina Sit? I comitati del comprensorio, che abbraccia la provincia di Verona e quella di Rovigo, giacché l’impianto lambisce anche quest’ultima, sono in apprensione e chiedono da mesi lumi ben precisi alla Procura della Repubblica scaligera.

L’ANTEFATTO

Alcuni mesi fa il comune di Castelnovo Bariano in provincia di Rovigo, nel cui territorio è in parte ubicata la discarica che in larga parte sorge nel comune di Legnago, aveva indirizzato alla procura di Rovigo e a quella di Verona un doppio esposto perché lamentava una possibile contaminazione dei suoli afferenti all’impianto.

Il fascicolo per competenza era stato trasferito alla procura veronese la quale aveva chiesto l’archiviazione del caso in ragione del fatto che una indagine penale di tenore simile di otto-nove anni prima non aveva avuto alcun esito. Almeno questa è la ricostruzione dell’avvocato Giorgio Destro, legale del comune di Castelnovo che proprio in ragione della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero aveva deciso di proporre opposizione davanti al Gip giudicando in termini molto negativi la scelta del sostituto procuratore definendola poco comprensibile.

Di quel procedimento non si è saputo più nulla tanto che i comitati in forza di questa impasse sono andati in fibrillazione perché ritengono che il rischio ecologico per il comprensorio sussista anche oggi.

VICENDA DECENNALE

In realtà ecologisti e comitati non hanno mai digerito la decisione della Regione Veneto di ampliare, sanando in qualche modo il pregresso, quella discarica perché ritengono che l’aver posizionato l’impianto sull’antico alveo del fiume Tartaro senza le adeguate protezioni abbia aumentato a dismisura le possibilità di contaminazione. A palazzo Balbi invece sono sempre stati di diverso avviso tanto che in due differenti date, il 21 aprile 2009 e il 9 giugno 2009, si è autorizzato il Comune di Legnago ad una «messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio».

Il provvedimento viene portato in giunta dall’allora assessore ai lavori pubblici, l’azzurro Renato Chisso quando governatore era il forzista Giancarlo Galan: i due di lì a pochi anni finiranno invischiati nell’affaire Mose, uno dei più grandi scandali di corruzione del Paese. Sta di fatto che a una buona parte dei residenti quel provvedimento lo vede tutt’ora come il fumo negli occhi.

Il fotografo Germano Sprocatti, uno dei volti storici dell’ecologismo rodigino, a più riprese parlò di «scelta abominevole» e denunciò con una serie di servizi fotografici quella che ritiene ancor oggi una iattura per la collettività. Di converso l’amministrazione di Legnago, forte del parere della Regione, si dice convintissima della bontà del progetto. In questo senso va precisato che se la proprietà della discarica fa riferimento proprio al comune di Legnago, la gestione dell’impianto, che è poi quella che genera un corposo giro d’affari, è affidata ad una società, la Lese spa, partecipata al 51% proprio dal Comune di Legnago e al 49% dalla Sit.

LABIRINTO SOCIETARIO