L'auto si cappotta e scivola in un fosso: 22enne in ospedale

Paura per un 23enne bassanese che nella notte tra sabato e domenica, verso le 4, ha perso il controllo della sua Alfa Mito in via Bocchetta, sulla strada che da Conco porta ad Asiago. L'auto, dopo una carambola, si è cappottata scivolando per 100 metri e finendo la sua corsa in un canale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare dall'abitacolo il giovane che è stato soccorso da un'ambulanza del Suem di Bassano e portato al pronto soccorso in codice giallo. La prognosi per i traumi ricevuti è stata di circa 20 giorni. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dai carabinieri di Bassano.