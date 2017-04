Caccia all'uomo, Igor o Ezechiele: forze armate in allerta

Di sicuro c'è che lo stanno cercando per due omicidi, Davide Fabbri, il barista di Budrio, e Valerio Verri, guardia ecologica volontaria freddata a Portomaggiore, ma la sua vera identità resta ancora un mistero.



Igor Vaclavic, detto "il russo’, o forse Ezechiele Norberto Feher, una quarantina d'anni, probabilmente di origini serbe, è ancora in fuga nelle campagne, tra l'Emilia Romagna, dove sono avvenuti gli omici e dove risiedeva, e il basso Veneto.



Da due giorni e mezzo gli stanno dando la caccia oltre mille uomini, tra carabinieri, polizia ed esercito, ma, feroce e addestrato, è tutt'ora in fuga. Ha un lungo curriculum di violenze e rapine e ha colpito con una una Smith & Wesson calibro 9, rubata a un vigilante proprio durante un colpo a Consandolo, nel Ferrarese.