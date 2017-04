Killer di Budrio, massima allerta per Igor Vlacavic anche a Vicenza

È caccia all'uomo senza sosta. Igor Vaclavic, l'uomo sospettato di aver ucciso il barista Davide Fabbri e la guardia ecologica volontaria Valerio Verri, preoccupa anche Vicenza. Le ricerche delle forze dell'ordine sono state allargate anche al Basso Vicentino ma lo stato di allerta è esteso anche al capoluogo berico.

"Potrebbe essere andato ovunque", comunica la Questura di Vicenza che lunedì ha dato disposizione agli agenti delle volanti di prestare massima attenzione al protocollo. Quindi giubbetto antiproiettile a portata di mano e precauzioni totali nel caso di un possibile avvistamento. "Ho raccolto le indicazioni del questore ed emesso un ordine di servizio per garantire la massimo incolumità agli agenti", ha precisato il commissario Fiorin delle volanti.

A sottolineare il fatto che "Igor il russo", così viene chiamato ormai il sospetto killer in realtà proveniente dall'est Europa, rappresenti una fonte di preoccupazione anche nel vicentino - vista la vicinanza con la zona dei delitti e il confine con la bassa padovana - ci sono anche le disposizioni dei carabinieri. In ogni caserma dell'Arma, infatti, sono arrivare lunedì le foto segnaletiche dell'uomo e i militari sono per questo particolarmente allertati al controllo del territorio.