Joe Formaggio mette il coperto ai cani: "Non è razzismo verso gli animali"

"A inizio anno i cani al nostro ristornate (se ammessi) pagheranno due euro di coperto. Non è razzismo verso gli animali, è soltanto buonsenso, anche se i soliti animalisti e gente che ha buon tempo da pardere, ci hanno già attaccato. Avanti!"

Così Joe Formaggio chiude l'anno che l'ha visto condannato per comportamento discriminatorio e incitamento all'odio razziale. Questa volta, però, l'"uscita" è stata fatta nelle vesti di ristoratore e non di sindaco di Albettone. Non è la prima volta che il suo locale diventa palcoscenico delle sue trovate: nel 2016 decise di non vendere più vini Zonin per solidarietà ai truffati del crack bancario