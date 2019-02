Ai domiciliari per le violenze contro la compagna, evade e la perseguita ancora: in carcere

E' finito in carcere Jarno Canè, 39 anni di Malo, l'uomo accusato di aver reso la vita della sua compagna e madre delle sue due figlie un inferno per 15 anni.

Canè era stato arrestato il 5 febbraio scorso, dopo l'ennesimo violento episodio, ed era stato sottoposto al regime domiciliare, con l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima. L'uomo non solo non avrebbe rispettato questo divieto ma sarebbe anche evaso, il 13. A dimostrarlo ci sono delle rilevazioni Gps, delle immagini di video camere di sorveglianza e testimonianze.