In fiamme la Jaguar dell'assessore

Alle 22 circa di giovedì, i vigili del fuco sono intervenuti in via XXV Aprile a Tezze sul Brenta per l’incendio di una Jaguar F-Pace.

I pompieri accorsi da Bassano hanno spento le fiamme dell’auto, evitando il coinvolgimento degli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. L'area era particolarmente affollata per lo svolgersi di un confronto elettorale, oltre che per il montaggio degli stand della sagra. Ed era proprio al comizio il proprietario dell auto, Giampietro Visentin, assessore alla viabilità uscente e ricandidato alle prossime elezioni nella lista della Lega nord.

L’auto è stata irrimediabilmente danneggiata dalle fiamme. Questa mattina sono in corso da parte del personale dei vigili del fuoco dell’ufficio di polizia giudiziaria degli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Altri rilievi sono stati eseguiti nella serata di ieri anche da parte delle forze di polizia.