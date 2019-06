Trovata morta in casa: indagine in corso

Sarà solo l'autopsia a poter far luce sulle cause della morte di Ivana Speggiorin, la donna 65enne trovata senza vita nella sua villetta in via Preazzi 10, a Motta di Costabissara.

A fare la triste scoperta sono stati i carabinieri di Dueville, che sono entrati in casa l'altro giorno, a seguito dell'allarme lanciato dai parenti preoccupati. Ad un primo esame, si tenderebbe ad escludere una morte violenta: il corpo apparentemente non presentava lesioni nè vi erano segni di effrazione all'esterno dell'edificio.