Isotta ritrovata in un dirupo: era scomparsa da sette giorni

Isotta una cagnolina di piccola taglia dispersa da una settimana è stata salvata dai vigili del fuoco in un impervio canalone nei boschi di Altissimo, dopo essere stata avvistata da un escursionista.

I componenti della squadra dei pompieri di Arzignano sono stati accompagnati dall’escursionista nella fitta e impervia vegetazione del bosco per oltre un quarto d’ora, fino ad arrivare nel posto dove l’uomo aveva udito i guaiti di lamento dell’animale.

La cagnolina si trovava in un dirupo profondo circa 15 metri nei pressi di una canaletta d’acqua. Un operatore SAF (speleo alpino fluviale) si è calato all’interno della gola, riuscendo a recuperare la cagnolina. Riporta in luogo sicuro affamata, ma in buono stato è stata riconosciuta da un signore, il quale era a conoscenza, che il padrone della cagnetta ne aveva denunciato la scomparsa. Contattato il proprietario, lo stesso si è recato subito sul posto per riabbracciare l’amata Isotta.