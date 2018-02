Isola Vicentina, tetto in fiamme: casa salvata dai pompieri

Alle ore 14:45 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Leogra a Isola Vicentina per l’incendio di un tetto in legno di un’abitazione. Le squadre arrivate da Schio e da Vicenza con quattro automezzi tra cui l’autoscala e 14 operatori sono riuscite a circoscrivere il rogo evitando l’estensione delle fiamme all’appartamento sottostante.

Le cause dell’incendio causate presumibilmente dalla canna fumaria sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa tre ore.