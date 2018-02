Isola, tenta rapina e aggredisce 52enne con lo spray: arrestato 28enne

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Valdagno hanno arrestato C.M. 28enne, residente a Cornedo Vicentino, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina, lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, poco dopo le 15 di ieri, dopo aver forzato la serratura della portiera di una Fiat Punto, lasciata in sosta da un 58enne di Caldogno lungo via Balzarin di Isola Vicentina, un malvivente ha spintonato violentemente e irrorato con una bomboletta di gas al peperoncino un 52enne, residente poco distante, che si è accorto che stava per commettere un furto ed era corso a fermarlo. Subito dopo, il 28enne è salito a bordo della sua autovettura, una Volkswagen Polo, fuggendo velocemente, ma non abbastanza da impedire alla vittima di rilevare i numeri della targa e comunicarli ai carabinieri del luogo, prima di recarsi al pronto soccorso di Vicenza, dal quale è stato, successivamente, dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Le ricerche diramate dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Schio hanno consentito a una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Valdagno di intercettare il fuggitivo e di bloccarlo quando, ormai, era giunto in prossimità della sua residenza. Il ragazzo, vistosi scoperto, ha più volte minacciato i militari per sottrarsi alla cattura, arrivando fino al punto di tentare di aggredirli. Una volta immobilizzato, è stato dichiarato in arresto e trasferito in carcere a Vicenza, come disposto dal Pubblico Ministero di turno. Il 28enne è stato liberato, nella mattinata di mercoledì non ritenendo di dover adottare ulteriore misura cautelare coercitiva fino alla fissazione dell’ udienza di convalida davanti al G.I.P..