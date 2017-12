Isola Vicentina, fugge all'alt e ferisce un carabiniere: arrestato 22enne

Inseguimento rocambolesco poco prima dell'alba del 29 dicembre. I carabinieri della compagnia di Vicenza hanno arresto in flagranza di reato L.P., 22enne, incensurato, residente ad Isola Vicentina. Il giovane, verso le 4:00, era alla guida di una Fiat Punto quando è stato notato da una pattuglia dei militari percorrere a velocità sostenuta la SR 11, nel comune di Altavilla Vicentina, in direzione del capoluogo.

Nonostante il tentativo di intimare l’alt, il 22enne anziché fermarsi ha proseguito la sua corsa a folle velocità lungo viale del Sole imboccando la strada statale Pasubio e terminando la sua corsa in via Tre Porte a Isola Vicentina dove è stato bloccato dai militari. Il giovane, per sottrarsi al controllo, è sceso dalla macchina , dopo aver colpito un carabiniere, si è dato alla fuga a piedi ma è stato bloccato poco dopo e arrestato. I controllli hanno poi appurato che ubriaco e aveva addosso una modica quantità di marjiuana.

Oltre all'arresto - in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo - per i reati resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali è stato quindi anche segnalato alla Prefettura di Vicenza per i provvedimenti amministrativi del caso.