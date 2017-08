Isola Vicentina: nubifragio scoperchia il tetto del Vicenza Calcio

Gravi danni al centro tecnico del Vicenza Calcio Piermario Morosini di Isola Vicentina. Il nubifragio che si è abbattuto domenica nel tardo pomeriggio nel campo di allenamento dei biancorossi ha danneggiato la struttura e scoperchiato il tetto dell'edificio.

Sul posto i vigili del fuoco, in azione anche per numerosi interventi in tutta la zona.

IL VIDEO