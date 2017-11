Isola Vicentina, aggredito e rapinato: frate 90enne in ospedale

Aggredito e rapinato di un centinaio di euro. La vittima della vile aggressione non è un personaggio qualunque bensì un frate novantenne del convento di Santa Maria del Cengio a Isola Vicentina.

Molto conosciuto nella zona per la sua missione quotidiana di raccolta cibo da portare ai poveri, Fra Germano Contardo è stato assalito da sconosciuti poco lontano dal convento. Il religioso gira tra famiglie e aziende da più di settant'anni con la sua Ape Piaggio a chiedere un dono per i bisognosi in cambio di una benedizione.

La rapina gli è costata la frattura di alcune costole e il ricovero in ospedale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Malo per individuare i responsabili.