Isola Vicentina, in fiamme il tetto di una casa: maxioperazione dei vigili del fuoco

Fiamme nella notte in via Giarre a Isola Vicentina per l'incendio del tetto di una abitazione di due piani. Solo il tempestivo intervento di ben nove operatori e tre automezzi dei vigili del fuoco, di Schio e Vicenza, hanno evitato il peggio nella serata di venerdì, dopo le ore 19.

I pompieri hanno hanno circoscritto il rogo a una porzione della copertura, evitando l’estensione delle fiamme all’intera costruzione , su cui in questi giorni sono in atto dei lavori di manutenzione. Ci sono volute più di due ore per sedare il rogo, le cui cause sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

