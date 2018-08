Abbandonano i rifiuti e poi vanno a riprenderli: rischiano denuncia per furto

Un gesto di inciiviltà che è costato molto caro a chi, a Ferragosto, ha abbandonato una notevole quantità di cartoni da imballaggio all'esterno dei cassoni del nuovo ecocentro di via Piave a Isola Vicentina. L'atto non è stato per niente gradito dai residenti del Comune. Uno di loro ha pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Isola Vicentina se..." un post - con tanto di foto - con il quale ha denunciato la situazione: "Volevo dire al furbone che ha fatto questo al conferimento h24 che questa non è una discarica a cielo aperto. E che sugli scatoloni c'è nome, cognome e indirizzo. Spero che chi di dovere provveda".

Probabilmente intimoriti dal post il responsabile è tornato con una persona all'ecocentro e hanno ritirato i cartoni. Il tutto ripreso dalla telecamera. Quello che forse non sapevano è che tutto quello che si trova all'interno della discarica è di proprietà del Comune. Adesso scatterà quindi sia la sanzione per abbandono dei rifiuti (da 100 a 500 euro) e, secondo la legge, è prevista anche la denuncia per furto.