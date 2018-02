Isola Vicentina, denunciato l'aggressore di frà Germano: è un 43enne fuggito in Francia

Identificato e denunciato l'aggressore di "Frà Germano", il religioso novantenne noto per la sua missione di raccolta e distribuzione cibo per i poveri alla guida della sua Ape. Oggi i carabinieri di Schio hanno denunciato, in stato di libertà BH, 43enne marocchino regolare in Italia, gravato da specifiche segnalazioni di polizia e senza fissa dimora, per concorso in rapina.

Lo scorso mese di novembre l’uomo, assieme ad un complice in fase di identificazione, aveva rapinato il 90enne frate del “Convento dei Servi di Maria” impossessandosi di una busta contenente un centinaio d’euro. A causa dell'aggressione il religioso era finito in ospedale con alcune costole fratturate. Le indagini dei Carabinieri hanno incrociato le varie testimonianze delle persone che giornalmente si recano al convento per trovare ristoro e hanno portato all'indivicuazione di una donna marocchina, legata sentimentalmente all'indagato.

Dopo altri accertameni i militari hanno scoperto che il 43enne si era allontanato dal vicentino allarmato dal clamore del suo gesto. e trovando prima rifugio a Padova da alcuni connazionali per poi trasferirsi in Francia con l’appoggio di alcuni conoscenti. per localizzare con precisione il magrebino.